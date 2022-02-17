Опрос: каждый второй казанец хотел бы зафиксировать зарплату в валюте

Число казанцев, которые хотели бы зафиксировать свою зарплату в долларах или евро, достигло максимума с 2015 года. Об этом мечтает практически каждый второй житель города. Данные нового опроса опубликовал SuperJob.ru.

«Почти каждый второй казанец хотел бы, чтобы его зарплата была привязана к курсу доллара или евро. Напротив, 42% опрошенных в городе это не нужно: свою позицию респонденты, как правило, аргументируют нежеланием волноваться из-за каждого скачка курса и тем, что тратят деньги исключительно в рублях», – сказано в сообщении.

Интересно, что мужчины заметно чаще женщин высказываются за то, чтобы закрепить свой заработок в долларах или евро. Желающих привязать зарплату к курсу валюты больше среди казанцев в возрасте до 34 лет и респондентов с доходом свыше 80 тыс. рублей.

Сегодня число желающих закрепить зарплату в американских или европейских денежных единицах максимально с 2015 года: 7 лет назад об этом мечтали 32% россиян, а в августе 2020 года — 37%.