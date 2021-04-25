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Ру Тат
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25 апреля 2021  03:26

Опрос: Каждый восьмой россиянин планировал продлить майские праздники отпуском

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13% работающих россиян планировали продлить майские выходные за счет отпуска, 11% сомневались в данном вопросе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проводившегося с 19 по 23 апреля, сервисом SuperJob. 

«Мужчины чуть чаще планировали отпуска на период 4–7 мая (14% против 12% среди женщин)», — говорится в тексте исследования. Чаще всего такой возможностью хотели воспользоваться россияне с зарплатой от 80 тыс. рублей (16%). 

При этом большинство респондентов все-таки планировали работать в те дни, которые попадались между выходными и праздничными, — это 64%. В опросе принимали участие 1,6 тыс. трудоустроенных россиян из всех округов страны.

Накануне Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой объявить нерабочими дни между майскими праздниками

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