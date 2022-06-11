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Ру Тат
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Общество
11 июня 2022  07:42
Наталья Рыбакова

Опрос: каждый восьмой работающий казанец планирует продлить 12 июня отпусками или отгулам

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В ходе опроса выяснилось, что 13% жители Казани планируют присоединить дни отпуска или отгулы к выходным в честь Дня России, чтобы получился длительный период отдыха. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

«Большинство казанцев не планируют продлевать День России отпусками или отгулами, это подтвердили 66% жителей города. Отдыхать дольше хотят 13% горожан», — отмечают специалисты сервиса.

При этом 10% участников затруднились ответить на вопрос или пока не решили, хотят ли они продлить отдых после праздничных дней. В свою очередь 11% респондентов отметили, что имеют посменный график работы и празднование Дня России не как не отразится на количестве их рабочих дней.

Чаще других продлевать День России отпусками и отгулами планируют респонденты в возрасте от 35 до 44 лет, а реже всего так хотят поступать представители молодежи.

#соцопрос #SuperJob.ru #День России
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