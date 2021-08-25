Опрос: каждый третий школьник провел летние каникулы дома

Число школьников, отдохнувших во время летних каникул за границей и путешествовавших по России, восстановилось до «доковидного» уровня. На Черном море этим летом отдохнуло больше детей, чем в 2019 году, сообщает сегодня пресс-служба Superjob.

«Тем не менее, каждый третий школьник провел все каникулы дома. Об этом сообщили 32% родителей. Организовали летний отдых на даче или в деревне 29% респондентов, сумели вывезти детей на берег Черного моря 19%. Каждая одиннадцатая семья отправила ребенка в оздоровительный лагерь. О том, что дети путешествовали по России или в другой город, сообщили 6% родителей, о поездке за границу — 5%», — сказано в сообщении.

Интересно, что в школьных лагерях этим летом отдохнули дети лишь 1% опрошенных. Еще 6% респондентов сообщили, что их дети гостили у родственников, отдыхали в санаториях и спортлагерях. Всего участниками опроса стали 1600 родителей из разных округов страны.