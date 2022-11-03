Опрос: Каждый шестой работник Татарстана тратит основную часть зарплаты за неделю

Каждый шестой работник Татарстана сообщил, что тратит основную часть своей зарплаты за неделю. Об этом сообщает сегодня пресс-служба hh.ru.

«При этом каждый четвертый работник из Татарстана заявил, что никогда не тратит зарплату так быстро. В профессиональном разрезе быстрее всех тратят свою заработную плату рабочий персонал, а также госслужащие и специалисты по безопасности», – следует из результатов опроса.

Тех, кто никогда не тратит зарплату целиком даже за месяц, больше всего среди управленцев и топ-менеджеров, сотрудников ИТ-сферы, а также среди строителей.

Самой большой статьей расходов в этом году работники региона назвали аренду жилья и ипотеку. Такой вариант выбрали 43% работающих жителей. На втором месте – еда, на третьем – коммунальные расходы, а на четвертом – выплата неипотечных кредитов.