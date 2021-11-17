Опрос: каждый пятый татарстанец оценил дороги в регионе на «отлично»

Татарстан занял второе место в рейтинге по качеству дорог. Таковы результаты исследования, проведенного сервисом hh.ru.

«Среди жителей Татарстана пять баллов дорогам в своем регионе поставили 19%, еще 54% поставили четыре балла, 23% оценили дороги на тройку, а 2% — на двойку», — сказано в сообщении.

В целом 81% жителей республики, поучаствовавших в опросе, отмечают, что за последние 3-5 лет качество дорог в регионе изменилось в лучшую сторону.