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Ру Тат
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Общество
17 ноября 2021  03:21

Опрос: каждый пятый татарстанец оценил дороги в регионе на «отлично»

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Татарстан занял второе место в рейтинге по качеству дорог. Таковы результаты исследования, проведенного сервисом hh.ru.

«Среди жителей Татарстана пять баллов дорогам в своем регионе поставили 19%, еще 54% поставили четыре балла, 23% оценили дороги на тройку, а 2% — на двойку», — сказано в сообщении.

В целом 81% жителей республики, поучаствовавших в опросе, отмечают, что за последние 3-5 лет качество дорог в регионе изменилось в лучшую сторону.

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