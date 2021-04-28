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Ру Тат
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28 апреля 2021  05:37

Опрос: каждый пятый татарстанец имеет подработку

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Подработка есть почти у каждого пятого жителя Республики Татарстан. Чаще всего дополнительную работу берут преподаватели, журналисты, работники сферы развлечений и искусств, рекламы и PR, медицины и фармацевтики. Таковы данные исследования, проведенного экспертами hh.ru. 

«Треть подрабатывающих татарстанцев смогли таким образом увеличить свой доход на 30%, более четверти (28%) удалось повысить свое материальное состояние на 50%. Особенно подработка помогает людям старше 55 лет», — сказано в сообщении.

Дополнительный заработок ищут строители, разнорабочие, водители, бухгалтеры и упаковщики. Среди прочего в качестве подработки соискатели занимаются аналитикой, 3D-моделированием, работают вожатыми или администраторами, барменами или грузчиками. Среди тех, кто только хочет начать подрабатывать, популярны такие виды занятости, как небольшой бизнес, работа тайным покупателем, инженером или редактором.

Примечательно, что более половины опрошенных людей готовы отказаться от дополнительного заработка и сосредоточиться на основной работе, если руководство поднимет заработную плату.

 

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