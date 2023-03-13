Опрос: каждый пятый россиянин в свой летний отпуск будет путешествовать по стране

В этом году самым популярным форматом летнего отпуска в России станет путешествие по стране. Такие планы у 21% россиян, опрошенных в ходе исследования сервиса по поиску работы SuperJob.

«Это лето, очевидно, будет способствовать развитию внутреннего туризма: россиян, желающих совершить поездку по родной стране, стало больше. Топ-5 наиболее популярных направлений этого лета: Крым, курорты Краснодарского края, Алтай, Байкал и Санкт-Петербург», – отмечается в сообщении.

17% респондентов планируют провести отпуск дома, еще 17% – на даче. И только 4% хотят отправиться в путешествие за границу, среди самых частых направлений – Турция и Тунис.

Среди россиян в возрасте до 34 лет больше всего планирующих поездки по стране и за рубеж (23 и 10% соответственно), среди тех, кто старше 45 лет, — сторонников отдыха на даче или в деревне (20%).