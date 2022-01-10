Опрос: Каждый пятый россиянин не доволен новогодними подарками

Практически каждый пятый россиянин не рад подаркам, полученным на Новый год. Чаще всего критике подвергались сладости, чайные наборы и одежда с новогодней символикой (свитера, пижамы), сообщает SuperJob.

Не понравились подарки, которые они получили на Новый год, 19% опрошенным. Каждый третий хотел бы вернуть их в магазин.

Довольны своим новогодним подаркам 82% россиян: однозначно рады — 48%, скорее довольны — 33%. В качестве подарка на праздник больше всего радуют смартфоны, а также подарки в денежном эквиваленте: «Получила в подарок деньги и вполне довольна подарком! Сама выберу, что мне необходимо в новом 2022 году», — делятся респонденты.

86% женщин однозначно довольны своими подарками, довольных мужчин — 78%. Женщины радуют украшения, мужчин — техника и электроника, а также искренние знаки внимания, например, улыбки своих детей.

Ненужные подарки ждет следующая судьба: 37% россиян оставят их себе, надеясь, что они когда-нибудь пригодятся. 22% передарит непонравившуюся вещь, таких ответов в этом году в два раза больше, чем в прошлом.

Возможность вернуть в магазин ненужные вещи, полученные в качестве новогодних подарков, хотели бы 35% россиян.