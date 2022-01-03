Опрос: Каждый пятый россиянин мечтает повысить квалификацию в 2022 году

20% россиян назвали своей главной профессиональной целью на 2022 год повышение квалификации и обучение. Такими данными делятся аналитики сервиса Superjob.

Еще 12% респондентов считают новый год походящим временем для карьерного роста, а 9% заявили, что хотят увеличить свой доход.

Менее популярными стали варианты «освоить новые обязанности» (5%), «выполнить план, завершив значимый проект» (4%), «стать экспертом в своей области» (3%), а также открытие собственного дела и изучение иностранных языков (по 2%).

Участниками опроса стали 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет из разных регионов России. Интересно, что респонденты-женщины чаще мужчин указывали своей целью обучение, в то время как вторые ставят во главе карьерный рост и увеличение доходов.