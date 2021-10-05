Опрос: каждый пятый работодатель проверяет кредитные истории соискателей

Каждый пятый работодатель проверяет кредитные истории кандидатов при устройстве на работу, говорится в результатах опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Отмечается, что 18% компаний проверяют кредитные истории кандидатов на любые позиции, еще 3% — при отборе на отдельные должности (обычно на руководящие посты или должности, связанные с материальной ответственностью).

В 2020 году кредитные истории проверяли 18% компаний, два года назад — 15%.

Среди соискателей каждый 10-й сталкивался с проверкой кредитной истории при устройстве на работу. Несколько чаще подобный этап подбора проходили соискатели с доходом до 30 тыс. рублей. (12%), реже других — молодые люди до 24 лет (4%).

В опросе, который проводился с 22 по 28 сентября 2021 года, приняли участие 500 работодателей и 1600 представителей экономически активного населения России из всех округов страны.