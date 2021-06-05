Опрос: каждый пятый мужчина прогуливает корпоративы

Последнее корпоративное мероприятие на работе прогуляли 19% мужчин и 12% женщин, таковы данные опроса SuperJob.

«Корпоративные мероприятия, которые проводят работодатели, нравятся 58% сотрудников. Респондентов привлекает возможность неформального общения и интересного совместного досуга с коллегами», – сказано в сообщении.

Однако у 42% противоположное мнение. Так, 16% респондентов признались, что им совершенно не нравятся корпоративы, организуемые компанией. 26% признались, что им скорее не нравятся. Самая частая причина – однообразие проводимых мероприятий.

Тусовки в компании коллег больше привлекают молодежь в возрасте до 34 лет. При этом женщинам корпоративы нравятся чаще, чем мужчинам (60 и 56% соответственно). 58% опрошенных сообщили, что посетили последнее корпоративное мероприятие на работе. В прогуле корпоративного мероприятия признались 16% опрошенных, еще 26% не смогли присутствовать по уважительной причине. Всего участниками опроса стали 1 600 россиян, работающих в компаниях, иногда организующих для сотрудников корпоративы.