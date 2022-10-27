Опрос: каждый девятый работающий казанец продлит отпуск выходными День народного единства

Каждый девятый работающий житель Казани намерен превратить трехдневный ноябрьский уик-энд в настоящий отпуск, присоединив к празднику и выходным дням дополнительные дни отдыха. Об этом сообщает SuperJob.ru.

«Каждый девятый работающий житель Казани намерен присоединить к 4 ноября и последующим выходным дням госотпуска и отгулы, чтобы отдохнуть дольше. Такими планами женщины делились вдвое чаще мужчин, а респонденты до 34 лет — вдвое чаще опрошенных старше 45», – сказано в сообщении.

При этом семь из десяти казанцев проведут 4 ноября дома, в кругу семьи, а каждый девятый — на работе. На дачу или в деревню поедут 9% участников опроса, на природу или в парк — еще 5%. По 2% респондентов сообщили, что отправятся в путешествие, в гости и на демонстрацию или митинг, если массовые мероприятия будут разрешены. Еще 2% назвали другие варианты досуга, в числе которых посещение храма, поход в театр, учеба.