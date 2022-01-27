Опрос: каждый четвертый татарстанец тратит на лекарства до 25% зарплаты

Каждый четвертый житель Татарстана тратит на лекарства, витамины и БАДы от 10 до 25% своей зарплаты. К такому выводу пришли специалисты сервиса HeadHunter по итогам проведенного опроса.

При этом 68% респондентов Татарстана сообщили, что их доходы сократились на фоне пандемии. Чаще всего о снижении заработка говорили опрошенные в возрасте 45–54 лет и старше 55 лет, реже всего — в возрасте 18–24 лет.

Падение доходов из-за пандемии оказалось наиболее ощутимым для представителей туристическо-ресторанного бизнеса, высшего менеджмента, работников транспорта и представителей научно-образовательной сферы. «Меньше всего тех, чьи доходы снизились, среди IT-специалистов», — отмечают аналитики.

Вместе с тем 42% работников региона отметили, что тратят на лекарства, витамины и БАДы до 10% от своей заработной платы. Для каждого четвертого эти расходы составляют 10–25% от зарплаты. Еще 3% расходуют на эти цели более четверти своих доходов. 32% признались, что обычно вообще не тратятся на медикаменты и добавки. Стоит отметить, что в Татарстане и Московской области эти показатели самые высокие по сравнению с другими регионами России.

Больше половины работников региона отметили, что обычно на медицину и врачей тратят до 10% своей заработной платы, 23% — до четверти, 3% — от 25% и больше. Каждый пятый заявил, что вообще не тратит на это деньги.

Самой высокой долей расходов на медицинское обслуживание отличились молодые соискатели: 13% опрошенных в возрасте 18–24 лет обычно тратят на эти цели от четверти своих доходов. Среди соискателей старше 45 лет таких только 7%.