Опрос: каждая восьмая компания Казани проводит точечную оптимизацию сотрудников

В каждой восьмой компании столицы Татарстана проводятся точечные сокращения. Об этом свидетельствуют данные опроса SuperJob.ru.

«В большинстве компаний не сокращают персонал и не планируют это делать. Небольшие сокращения в рамках оптимизации численности персонала сегодня проводятся в 10% организаций. В 3% компаний — массовые сокращения», - сказано в сообщении.

Данные показатели изменились по сравнению с февралем этого года. До начала специальной военной операции о небольших сокращениях в целях оптимизации численности сотрудников сообщали 6% российских работодателей, о массовых — 1%.

В ходе исследования выяснилось, что рынок труда оперативно реагирует на изменения экономической ситуации. Так, наибольшее число сокращений наблюдалось в декабре 2014 года через некоторое время после присоединения Крыма и наложения санкций западных стран. Тогда не сокращали сотрудников и не планировали этого делать лишь 59% компаний. Число компаний, проводящих и планирующих сокращения, выросло и в марте 2020 года, когда в России начался локдаун из-за кронавирусной пандемии.