Опрос: казанцы выступили за награды для матерей-героинь и отказались от запрета чайлдфри

Большинство жителей Казани поддерживают восстановление звания «Мать-героиня» и присуждение за это звание наград. При этом общего мнения по поводу запрета пропаганды идей чайлдфри казанцы не имеют, следует из опроса сервиса SuperJob.

По указу Президента России Владимира Путина в России восстановлено звание «Мать-героиня», которое будет присуждаться гражданкам РФ, родившим и воспитавшим десять и более детей. 77% казанцев поддерживает это решение: по их мнению, столь тяжелый материнский труд обязательно должен вознаграждаться и поощряться. При этом в комментариях многие предлагают снизить планку до пяти детей. Возражают против восстановления звания «Мать-героиня» только 9% опрошенных.

Сторонников новой меры по защите материнства и детства больше среди мужчин, чем среди женщин (69% против 61%).

Однозначного мнения по поводу внесенного в Госдуму законопроекта о запрете пропаганды идей чайлдфри у казанцев нет. Так, одобряют его 48% горожан, но каждый третий (33%) не согласен с запретом. Горожане объясняют это тем, что вопрос рождения детей – это свободный выбор каждого человека, и государству не следует вмешиваться в частную жизнь граждан.

Ожидаемо, к запрету идей чайлдфри чаще призывают казанцы, имеющие детей (50% против 37%). Мужчины поддерживают законопроект чаще женщин, а реже в пользу новых идеологических ограничений высказываются респонденты до 34 лет: среди них инициативу поддерживает лишь каждый четвертый (25%), говорится в исследовании.