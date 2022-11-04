news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
4 ноября 2022  03:36
Наталья Рыбакова

Опрос: Казанцы утратили доверие к «черной пятнице»

news_top_970_100

Жители Казани все реже верят в честное снижение цен в «черную пятницу». Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного SuperJob.ru.

«Делать покупки на сезонной ноябрьской распродаже в нашей стране собирается каждый десятый, планируемый средний чек составит 11 тыс. рублей», – сказано в сообщении.

Но, как выяснилось, большинство казанцев считают «черную пятницу» обманом. В том, что цены на товары в эти дни не снижаются, убеждены два из трех респондентов. Мнение, что на традиционной ноябрьской распродаже можно купить что-то дешевле, чем обычно, разделяют лишь 12% опрошенных. Молодежь до 24 лет доверяет организаторам «черной пятницы» чаще, чем старшее поколение. Респонденты с доходом ниже 30 тыс. рублей верят в «черную пятницу»  чаще тех, кто зарабатывает свыше 50 тыс. рублей в месяц.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100