Опрос: Казанцы утратили доверие к «черной пятнице»

Жители Казани все реже верят в честное снижение цен в «черную пятницу». Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного SuperJob.ru.

«Делать покупки на сезонной ноябрьской распродаже в нашей стране собирается каждый десятый, планируемый средний чек составит 11 тыс. рублей», – сказано в сообщении.

Но, как выяснилось, большинство казанцев считают «черную пятницу» обманом. В том, что цены на товары в эти дни не снижаются, убеждены два из трех респондентов. Мнение, что на традиционной ноябрьской распродаже можно купить что-то дешевле, чем обычно, разделяют лишь 12% опрошенных. Молодежь до 24 лет доверяет организаторам «черной пятницы» чаще, чем старшее поколение. Респонденты с доходом ниже 30 тыс. рублей верят в «черную пятницу» чаще тех, кто зарабатывает свыше 50 тыс. рублей в месяц.