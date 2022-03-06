Опрос: казанцы сэкономят на цветах, но не на подарках к 8 Марта

Расходы жителей Казани на подарки к 8 Марта выросли, а вот на букеты они планируют потратить несколько меньше, чем в прошлом году. Новый опрос опубликовал сервис SuperJob.

«В Казани в этом году на подарки потратят 5,5 тыс. рублей, а на цветы — 2,5 тыс. рублей. Это суммарно больше на 1,6 тыс. рублей, чем в прошлом году, когда казанцы тратили в среднем 6,4 тыс. рублей: 3,7 тыс. рублей на подарки и 2,7 тыс. рублей на цветы», — отмечают в пресс-службе сервиса.

В целом подарков на Международный женский день будет меньше, чем годом ранее, и значительно меньше, чем до пандемии. Чаще всего в этот праздник мужчины поздравляют жен, а женщины — матерей.

Средний бюджет на подарки в этом году по стране выше, чем в 2021 году: 4 тыс. рублей против 3,1 тыс. На цветы россияне планируют потратить примерно 2700 рублей.

При этом мужчины на подарки и цветы к 8 Марта потратят больше, чем женщины. Молодежь младше 24 лет щедра на подарки, а россияне от 35 до 44 лет — на цветы. Люди старше 45 лет оказались наиболее экономными. При этом подарочно-букетный бюджет растет вместе с уровнем дохода.