Опрос: казанцы потеряли интерес к жизни в зарубежных странах

По итогам опроса 44% казанцев остались бы жить в России, даже имея возможность выбрать любую страну мира, что почти вдвое больше, чем в 2010 году. Об этом сообщает пресс-служба SuperJob.ru.

«Имея возможность жить в любой стране мира, 44% казанцев выбрали бы Россию. 12 лет назад таковых было практически вдвое меньше – 23%», – говорится в сообщении.

Желание жить в США выразили 4% респондентов – это на 3% меньше, чем год назад. По 3% опрошенных выбрали бы Швейцарию, Германию и Канаду, по 2% – Грецию, Австралию, Новую Зеландию, Италию, Норвегию, Финляндию и Швецию, по 1% – Великобританию, Израиль, Исландию, ОАЭ, Мексику, Таиланд, Турцию, Францию и Чехию.

При этом жительницы Казани почти в 1,5 раза чаще, чем мужчины, говорят о желании жить в России.