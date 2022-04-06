Опрос: казанцы оставляют большие чаевые в отелях и маленькие – на заправках

Чаще всего казанцы оставляют чаевые в кафе и ресторанах, а реже всего — в отелях и на заправках. Результаты нового опроса опубликовал SuperJob.

«Самая большая средняя сумма чаевых — в гостиницах и составляет в среднем 370 рублей, а самая маленькая — на автомойках, в размере 75 рублей. Во всех сферах, кроме общепита, средняя сумма чаевых за последний год снизилась», — сказано в сообщении.

Как выяснилось в ходе опроса, двое из трех казанцев оставляют чаевые в кафе, ресторанах и барах, причем 25% делают так всегда, а 43% — иногда. Каждый второй оставляет на чай таксистам: 8% делают это всегда, 42% — иногда. Благодарят небольшой суммой курьеров 37%. Каждый третий опрошенный оставляет чаевые в парикмахерских, по 24% казанцев дают на чай в отелях, на заправках и автомойках.

В среднем по 200 рублей казанцы дают на чай в кафе и ресторанах, по 110 — в парикмахерских и салонах красоты. Курьеры получают примерно по 100 рублей сверх чека, таксисты — по 60, а сотрудники заправок и автомоек — по 75 рублей.