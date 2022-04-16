Опрос: казанцы не любят курящих и распускающих сплетни коллег

В коллегах по офису казанцев больше всего раздражают сплетни, а в сослуживцах на удаленке — игнорирование сообщений и отсутствие дисциплины. Таковы данные опроса, проведенного SuperJob.

«Казанцы стали более терпимыми к привычкам коллег, как офисных, так и удаленных. За последние полтора года увеличилось число тех, кого в поведении сотрудников ничего не раздражает», — сказано в сообщении.

Так, почти каждого четвертого казанца в коллегах ничего не раздражает, а вот каждому восьмому не нравятся пустые разговоры и сплетни сослуживцев, каждому одиннадцатому — курение. По 7% опрошенных отметили, что негативные эмоции у них вызывают такие привычки коллег, как лень и халатность в работе. Чаепития и прием пищи на рабочем месте не нравятся 4% казанцам. Еще по 5% респондентов сообщили, что им неприятны хамство, громкая речь, медлительность, лицемерие и бесцеремонность коллег.

Число тех, кого ничего не раздражает в сотрудниках на удаленке, составляет 48%. Наиболее раздражающими привычками «дистанционных» коллег чаще всего называли игнорирование сообщений и отсутствие дисциплины, которые назвали по 7% опрошенных. По 6% в удаленных работниках раздражают звонки и сообщения после окончания рабочего дня, недоступность для связи и лень.

Как выяснилось, мужчины более толерантны к привычкам и соседей по офису, и удаленных работников. При этом они не терпимы к некомпетентности коллег.