Опрос: казанцы на подарок ко Дню учителя потратят меньше, чем годом ранее

В Казани в этом году на подарок учителю родители готовы потратить 2,1 тыс. рублей, что на 100 рублей меньше, чем год назад. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом SuperJob.

«На поздравлении классного руководителя с Днем учителя в этом году потратят меньше: в среднем подарок педагогу обойдется родительским коллективам в 3 тыс. рублей, что на 200 рублей меньше, чем год назад», — отмечают специалисты сервиса.

Самым популярным подарком педагогу по-прежнему остаются цветы. Букеты намерены преподнести классным руководителям 38% опрошенных. На втором месте — подарочные сертификаты (о них задумались 11%респондентов), а на третьем — конфеты и чайные или кофейные наборы (9%).

О том, что планируют вручить учителю конверт с деньгами, сообщили 3% казанцев. Технику подарит лишь 1% родителей. Еще 9% участников опроса назвали другие варианты. Люди собираются подарить билеты в театр, ежедневники, книги, торты и так далее.