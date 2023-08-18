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Общество 18 августа 2023 06:30

Опрос: казанцы-кошатники любят работать в кабинете, собачникам планировка офиса не важна

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Опрос: казанцы-кошатники любят работать в кабинете, собачникам планировка офиса не важна
Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

В Казани каждый второй офисный сотрудник предпочитает работать в кабинете, чем в open space. Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob, проводившие опрос, выяснили, что предпочтения разнятся как среди кошатников и собачников, так и среди женщин и мужчин.

«Интересно, что владельцы кошек чаще предпочитают работать в кабинетах (57%). Среди хозяев собак больше тех, кому не важна планировка офиса (30%)», — говорится в исследовании.

Кроме того, женщины хотели бы работать в офисах с закрытой планировкой чаще мужчин (55% против 46%). В целом только один из восьми казанцев считает, что работает эффективнее в open space.

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