Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Опрос: казанцы-кошатники любят работать в кабинете, собачникам планировка офиса не важна
В Казани каждый второй офисный сотрудник предпочитает работать в кабинете, чем в open space. Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob, проводившие опрос, выяснили, что предпочтения разнятся как среди кошатников и собачников, так и среди женщин и мужчин.
«Интересно, что владельцы кошек чаще предпочитают работать в кабинетах (57%). Среди хозяев собак больше тех, кому не важна планировка офиса (30%)», — говорится в исследовании.
Кроме того, женщины хотели бы работать в офисах с закрытой планировкой чаще мужчин (55% против 46%). В целом только один из восьми казанцев считает, что работает эффективнее в open space.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»