Опрос: казанцы назвали сумму, которая сделала бы их счастливыми

Жителям Казани для счастья нужно 175 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные нового опроса, проведенного SuperJob.ru.

«В апреле 2022 года эта сумма также составляла 175 тыс., в ноябре 2021 – 174 тыс., в мае 2021 – 163 тыс., в январе прошлого года – 158 тыс., в 2019 году – 160 тыс., а в 2018 году – 156 тыс. рублей», – сказано в сообщении.

За полгода «цена» счастья для россиян выросла почти на 8%: с 190 тыс. рублей в месяц до 205. Мужчинам, чтобы ощущать себя счастливыми, денег нужно больше, чем женщинам: 226 и 182 тыс. рублей соответственно. Чем старше респонденты, тем выше их запросы. Для счастья молодым людям нужно 150 тыс. рублей в месяц, а представителям старше 45 лет – 222 тыс. рублей. Денежные аппетиты растут с увеличением уровня реальных доходов. Так, людям с зарплатой до 50 тыс. рублей в месяц для счастья достаточно 160 тыс. рублей, а те, кто зарабатывает от 80 тыс. рублей, оценивают счастье в среднем в 255 тыс.

В топ городов с наиболее высокими запросами вошли Москва (250 тыс.), Ростов-на-Дону (205 тыс.), Владивосток, Екатеринбург, Красноярск и Тюмень (по 200 тыс.), Санкт-Петербург (197 тыс.), Хабаровск и Новосибирск (по 195 тыс). Наиболее скромные денежные притязания среди мегаполисов в октябре — в Оренбурге (150 тыс.), Рязани (152 тыс.) и Ижевске (155 тыс.).