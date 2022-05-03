Опрос: казанцам для счастья нужно 175 тыс. рублей в месяц

Жители Казани рассказали, сколько денег им нужно, чтобы чувствовать себя счастливыми. По сравнению с 2021-м сумма выросла на 12 тыс. и достигла 175 тыс. рублей. Таковы результаты исследования, проведенного аналитиками сервиса SuperJob.

«В Казани сейчас для счастья нужно 175 тыс. рублей. Это на 1 тыс. рублей больше, чем в ноябре прошлого года и на 12 тыс. рублей больше, чем в мае прошлого года», — говорится в сообщении.

В самом начале наблюдений (в 2018 году) средняя сумма в Казани составляла 156 тыс. рублей.

Самые большие «финансовые аппетиты» у жителей Москвы (230 тыс.), Владивостока (205 тыс.) и Ростова-на-Дону (200 тыс.). В среднем сумма по стране составила 190 тыс. рублей в месяц.

Самые высокие запросы оказались у респондентов, чей ежемесячный доход превышает 80 тыс. рублей — им для счастья нужно 255 тыс. рублей. При этом разнится и соотношение мужчин и женщин: если первые называли 216 тыс. рублей, то вторые — на треть меньше (166 тыс.).