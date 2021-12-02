Опрос: казанцам для счастья нужно 174 тыс. рублей в месяц

Перед Новым годом денег для счастья жителям Казани нужно больше, чем в майские праздники. Людям требуется 174 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные нового исследования, проведенного сервисом SuperJob.

В мае у жителей столицы Татарстана необходимая для счастья сумма равнялась 163 тыс. рублей, а в январе этого года — 158 тыс. «Стоит отметить, что в Казани счастье в денежном выражении для жителей города по сравнению с 2019 и 2018 годами подорожало на 18 тыс. рублей, когда люди озвучивали желаемые 160 и 156 тыс. рублей соответственно», — отмечают аналитики сервиса.

«Среднестатистическому россиянину для счастья сегодня нужно 178 тыс. рублей. в месяц. Дороже счастье оценивали лишь в 2017 году (184 тыс. рублей в месяц). В мае этого года запросы были чуть скромнее (173 тыс. рублей)», — констатируют специалисты.

Интересно, что мужчинам денег для счастья нужно больше, чем женщинам, почти на треть — 203 тыс. и 155 тыс. рублей соответственно. Запросы молодежи до 24 лет скромнее, чем у более взрослых россиян. Те, кто зарабатывает до 30 тыс. рублей в месяц, в среднем оценили счастье в 110 тыс. рублей. Запросы россиян с доходом от 80 тыс. рублей более существенны — это 228 тыс. рублей.

Опрос проходил в 559 населенных пунктах всех федеральных округов с 1 по 29 ноября 2021 года. Его участниками стали 2500 экономически активных граждан старше 18 лет в общем опросе и 19 500 — в опросе населения городов-миллионников и полумиллионников. В Москве и Санкт-Петербурге опрашивали по 1000 респондентов, в остальных городах — по 500.