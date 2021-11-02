Опрос: Казань вошла в топ-3 самых дорогих городов России

Казань находится на третьем месте в рейтинге самых дорогих мегаполисов России по оценке их жителей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом Superjob.

«Рейтинг самых дорогих мегаполисов страны возглавляют Москва, Уфа и Казань, а дешевле всего жить в Челябинске. Казань оказалась на третьем месте, согласно опросу горожан», — отмечают аналитики.

В опросе приняли участие 10 тыс. экономически активных граждан из 16 городов-миллионников. По его итогам выяснилось, что шесть из десяти жителей Казани (58%) считают свой город дорогим для жизни, тогда как «15% опрошенных с таким утверждением не согласны».

При этом затруднились ответить 27% респондентов. В топ-5 наиболее дорогих вещей в городе попали жилье, жилищно-коммунальные услуги, услуги (медицинские, бытовые, досуг и развлечения), продукты питания и проезд на общественном транспорте.

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