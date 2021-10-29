Опрос: из-за ковида работодатели стимулируют сотрудников болеть дома

В условиях ковида работодатели стали чаще стимулировать сотрудников в случае болезни лечиться дома, чтобы не подвергать опасности здоровье всего коллектива. Об этом свидетельствуют данные нового опроса Superjob.ru.

«Почти каждый второй россиянин за последние полтора года выходил на работу нездоровым, чаще всего из-за производственной необходимости и нежелания терять в деньгах. За время пандемии коронавируса 52% россиян ни разу не приходили на работу больными. Работать в коллективе, несмотря на недомогание, доводилось почти каждому второму. Это в большей степени свойственно молодежи в возрасте до 34 лет и респондентам с доходом менее 50 тыс. рублей», — сказано в сообщении.

При этом каждый четвертый работодатель стимулирует своих сотрудников болеть дома и не приносить инфекции в коллектив. Для этого 17% компаний доплачивают заболевшим определенные суммы сверх того, что положено по законодательству, чтобы компенсировать потери. Еще 8% участников опроса выбирают другие методы. К примеру, предлагают специалисту поработать удаленно без оформления больничного.