Опрос: из-за коронавируса в России растет популярность услуг телемедицины

Пандемия коронавируса Covid-19 привела к увеличению числа сторонников удаленной медицины. Таковы данные нового исследования, проведенного сервисом Superjob.

«Как выяснилось, один из 12 россиян консультировался с врачами онлайн через сервисы медицинских консультаций: 5% — впервые воспользовались ими еще до пандемии, 3% — после начала пандемии», — отмечают исследователи.

«Каждому шестому клиенту телемедицинских сервисов доводилось обращаться за консультациями докторов прямо на рабочем месте», — уточнили в пресс-службе сервиса.

При этом среди женщин вдвое больше тех, кто начал консультироваться с врачами онлайн после начала пандемии, чем среди мужчин. Большинство ставших любителями онлайн-консультаций с врачами еще до распространения Covid-19 зарабатывают от 80 тыс. рублей в месяц.