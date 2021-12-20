news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
20 декабря 2021  01:38

Опрос: итоги года привык подводить каждый второй россиянин

news_top_970_100

Уходящий год анализирует каждый второй россиянин. При этом женщины больше внимания уделяют саморазвитию и здоровью, а мужчины — карьерному росту и доходам. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

«Личные итоги 2021 года будут подводить 52% россиян: 30% — просто мысленно проанализируют уходящий год, 18% — запишут для себя, 2% — запостят в соцсетях, еще 2% сохранят в ином виде», — говорится в сообщении.

Больше тех, кто раздумывает об итогах, среди женщин (57% против 48% у мужчин). При этом россияне с заработной платой от 80 тыс. и более проводят анализ чаще граждан с более низким уровнем заработка (57%).  

При этом по сравнению с прошлым годом подводить итоги года в сфере дохода, здоровья и саморазвития жители страны станут чаще.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное