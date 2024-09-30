Опрос: интерес россиян к футболу за последние 19 лет снизился на 34%

За последние 19 лет в России увеличилась доля равнодушных к футболу. Если в 2005-м таких было 43%, то в 2024 году этот показатель составил 77%, следует из опроса ВЦИОМ.

В свою очередь, доля постоянных футбольных болельщиков «упала» в пять раз (с 19% до 4%). Также почти вдвое меньше стало тех, кто интересуется данной спортивной игрой время от времени - с 34% до 18%.

Интересно, что 15 лет назад назвать фамилию интересного действующего российского футболиста могли 47% россиян. Сегодня такую фамилию назвали лишь 17%.

Однако все больше граждан полагают, что в нашей стране созданы условия для развития детско-юношеского футбола - этот показатель за последние 10 лет увеличился с 54% до 64%.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводили 21 сентября. В нем поучаствовали 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.