Опрос: две трети татарстанцев пожаловались на сплетни коллег

В ходе опроса 63% работающих жителей Татарстана отметили, что их коллеги сплетничают. Об этом сообщает сегодня пресс-служба сервиса HeadHunter.

«Еще 17% участников опроса из Татарстана считают, что сплетников среди их коллег нет. Оставшиеся 20% респондентов затруднились ответить на данный вопрос», — отметили специалисты компании.

При этом из опроса следует, что в среднем по России на сплетников в рабочем коллективе жалуются лишь 59%.

Оказывается, сплетни наиболее распространены в таких профессиональных сферах, как «Производство, сельское хозяйство», «Управление персоналом» и «Юристы». Реже всего такое поведение встречается у работников сфер «Искусство, развлечения, масс-медиа» и «ИТ, интернет, телеком».

Интересно, что женщины чаще, чем мужчины, видят в своих коллегах сплетников. Среди разных возрастных групп о сплетниках на работе чаще сообщали респонденты в возрасте от 45 до 54 и от 25 до 34 лет.