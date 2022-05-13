Опрос: для работников из Казани успех всей команды важнее личных достижений

Личный успех в столице Татарстана наиболее важен для дизайнеров, маркетологов и менеджеров по продажам, а результат работы команды — для медсестер, охранников и администраторов. Результаты нового исследования опубликовал SuperJob.ru.

«Казанцы чаще переживают за успех всей команды, а не за личные достижения. При этом результаты коллектива имеют особое значение для медсестер, охранников и администраторов, а собственные профессиональные победы — для дизайнеров, маркетологов и менеджеров по продажам», — сказано в сообщении.

Как выяснилось в ходе опроса, для 58% горожан на работе важен успех всего коллектива. За успех команды чаще других переживают молодые люди в возрасте до 24 лет. Среди казанцев 35—44 лет личные победы во главу угла ставит практически каждый третий. Из представителей профессиональных групп тех, кого можно назвать командными игроками, больше всего среди медсестер, охранников, администраторов, квалифицированных рабочих и менеджеров по логистике. Собственные профессиональные победы важны для дизайнеров, маркетологов и менеджеров по продажам.