Опрос: для 41% татарстанцев 2021 год был хуже предыдущего

Большинство участников опроса из Татарстана сообщили, что для них 2021-й оказался более неудачным, чем предыдущий год. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru

«33% опрошенных татарстанцев сообщили, что для них 2021 год прошел лучше, чем предыдущий, еще 21% не видят принципиальных отличий, а для 41% 2021 год был хуже 2020-го», – сказано в сообщении.

Отмечается, что позитивно оценивали прошедший год опрошенные в возрасте от 18 до 24 лет, негативно – люди в возрасте 45-54 года и старше 55 лет.

В профессиональном разрезе год оказался более благоприятным для юристов, банковских служащих и представителей сферы искусства и медиа. Работники транспортной сферы чаще других отмечали, что для них прошлый год был хуже, чем 2020-й.

В целом 33% жителей Татарстана прогнозируют свое положение на рынке труда в наступающем году как позитивное, 24% – как стабильное, 29% дают негативную оценку. Наиболее оптимистично смотрят на развитие своей карьеры в 2022 году ИТ-специалисты, специалисты по управлению персоналом и маркетологи. Негативных взглядов чаще придерживаются рабочий и административный персонал, а также специалисты по продажам.