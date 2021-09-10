Опрос: деятельность Путина одобряют более 60% россиян

Президенту России Владимиру Путину доверяют 64,6% жителей России, недоверие ему выразили 30,9%. При этом работу главы государства одобрили 60,2%, следует из опроса, проведенного ВЦИОМ.

По результатам исследования, деятельность Президента России не одобряют 29,6% респондентов.

В то же время работой Премьер-министра РФ Михаила Мишустина довольны 40,9% участников опроса, всего Правительства — 36,8%. Противоположного мнения придерживаются 18,2% и 31,3% соответственно.

Участниками исследования «ВЦИОМ-Спутник» стали 11,2 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Опрос проводился в период с 30 августа по 5 сентября.