Предложение пожениться от женщины готов услышать каждый третий россиянин
Большинству мужчин нравится, когда женщины делают первый шаг при знакомстве или первыми предлагают романтически отношения. Но когда дело доходит до ЗАГСа, предложение руки и сердца от женщины приветствует лишь один из трех мужчин. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом SuperJob.
«Инициативу женщины при знакомстве с мужчиной и в начале романтических отношений положительно оценивают 38% и 37% россиян соответственно. Однако к ситуации, когда женщина делает мужчине предложение вступить в брак, позитивно относятся 24% опрошенных», — отмечают аналитики.
Женщины в два раза реже мужчин положительно оценивают все описанные ситуации. Чаще всего представительницы прекрасной половины человечества относятся к подобному спокойно и нейтрально.
Стоит отметить, что люди в возрасте поддерживают женскую инициативу как в начале отношений, так и при вступлении в брак.