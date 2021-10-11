Опрос: число работодателей, прививших персонал от гриппа, стало максимальным за 12 лет

В этом году вакцинировать сотрудников от гриппа будет максимальное число российских компаний — 51%. Как сообщает сервис SuperJob, проводивший исследование, это число стало рекордным за последние 12 лет.

В опросе приняли участие представители 500 компаний из России, а также 1,6 тыс. экономически активных граждан из разных регионов.

«Вакцинация и ранее была самым популярным способом предотвращения эпидемии гриппа в трудовых коллективах, однако сегодня ее выбирает максимальное число работодателей (51%). К примеру, в посткризисном 2009 году и в непростом для страны 2014-м персонал вакцинировали по 30% работодателей, в 2019-м — 48%», — приводят сравнение аналитики.

В 2020 году привить работников от гриппа решили лишь 17% работодателей. Большая часть остальных — 43% — сделала упор на масочный режим, 27% — антисептики, 22% — на удаленный формат работы. В 2021-м на маски полагаются 23% компаний, санитайзеры — 12%, а удаленку — 9%.

«В доковидное время ношение масок во время эпидемии гриппа практиковали от 1 до 3% компаний, а обработку рук и ввод удаленки — считаные единицы», — говорится в материалах исследования.

В то же время каждый 11-й работодатель отрицает важность борьбы с гриппом, в 2014-м такой позиции придерживались более половины — 53%.

С тем, что прививаться от гриппа нужно ежегодно, согласны 28% респондентов. При этом у человека должны отсутствовать противопоказания, добавляют они.