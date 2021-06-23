Опрос: цифровой зависимостью страдают четверо россиян из 10

В интернет-зависимости в ходе опроса признались 11% россиян, еще 31% опрошенных оказались к ней склонны. Таковы результаты нового исследования портала SuperJob.

«42% россиян наблюдают у себя симптомы digital-зависимости. 58% респондентов отрицают наличие зависимости от цифровых устройств и интернета: 24% однозначно в этом уверены, еще 34% скорее уверены», — сказано в сообщении.

Представительницы прекрасного пола чаще мужчин признавались, что имеют зависимость от гаджетов и интернета: 43% против 40%. Реже остальных подвержены цифровой зависимости респонденты старше 45 лет (32%).

Выяснилось, что каждый пятый ежедневно устраивает себе цифровой детокс (21%). Каждый десятый россиянин старается отдыхать от гаджетов и интернета раз в неделю, еще 10% — раз в месяц, 4% — несколько раз в год. И лишь один из 100 человек устраивает цифровую разгрузку раз в несколько лет. 54% никогда сознательно не отказываются от интернета.