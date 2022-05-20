Опрос: четверть татарстанцев оценили условия труда на пять баллов

В ходе опроса 25% татарстанцев оценили условия труда на своем нынешнем или последнем месте работы на пять баллов из пяти. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru.

«Чаще всего максимальную оценку условиям труда давали представители высшего менеджмента, маркетологи и ИТ-специалисты», – сказано в сообщении.

Согласно результатам исследования, еще треть опрошенных поставили своим условиям труда четверку, а 13% работников дали лишь два балла и менее. Чаще всего самые низкие оценки ставили медики и фармацевты, а также представители административного персонала и транспортники.

Интересно, что 67% татарстанцев, недовольных условиями труда, готовы смириться с этим обстоятельством, если будут получать высокую зарплату. Еще 40% согласны простить компании плохие условия труда при дружном и сплоченном коллективе.