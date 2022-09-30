Опрос: четверть казанцев несколько раз в неделю беспокоят телефонные мошенники

Ежедневно 12% жителей Казани сталкиваются с телефонными звонками от мошенников. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом SuperJob.

«26% опрошенных беспокоят несколько раз в неделю, 25% — несколько раз в месяц. 14% горожан телефонные мошенники звонят несколько раз в год, 8% — раз в несколько лет. 10% респондентов утверждают, что ни разу не принимали подозрительных телефонных звонков», — отмечают специалисты.

Чаще всего с ежедневными подозрительными звонками сталкиваются казанцы с доходом от 80 тыс. рублей в месяц. Каждому десятому жителю Казани приходилось становиться жертвой телефонных мошенников, теряя при этом деньги или имущество. Несколько раз становились жертвами телефонных мошенников 6% опрошенных. При этом 86% респондентов распознают подвох.

Оказывается, женщины страдают от телефонных мошенников больше мужчин. Но чаще других на удочку аферистов попадаются люди старше 45 лет.