Опрос: Четверо из десяти россиян считают 2021 год хуже предыдущего

Для 39% россиян 2021 год оказался хуже, чем 2020-й, несмотря на быструю адаптацию российской экономики к условиям пандемии Covid-19, каждый четвертый (25%) не увидел разницы, сообщает SuperJob.

«Цены очень выросли»; «Тяжело переболел ковидом», — делятся респонденты.

23% респондентов сообщили о том, что в уходящем году дела шли лучше, чем в предыдущем. Их радует уже то, что в 2021-м не было таких жестких ограничительных мер, как весной 2020-го.

41% мужчин говорили о том, что год выдался тяжелым, лишь 37% женщин считают также. Подобными мыслями чаще всего делились россияне старше 45 лет (44%). Среди респондентов до 34 лет (28%) больше всего тех, кто не увидел особой разницы между 2020-м и 2021-м.

Сравнивая второй квартал 2020-го и аналогичный период 2021-го в июле лишь 20% россиян говорили, что жить стало лучше. В конце года их стало чуть больше (23%), однако значительно увеличилось число негативных отзывов об уходящем годе: 30%в конце второго квартала 2021 года и 39% по итогам двенадцати месяцев 2021-го.