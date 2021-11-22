Опрос: четверо из 10 россиян планируют провести новогодние выходные дома

Почти четверо человек из 10 проведут длинные новогодние выходные дома, а каждый пятый — на работе. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

«38% россиян проведут январские каникулы дома: чаще всего планируют отоспаться и уделить время домочадцам. Практически каждый пятый будет задействован на работе (19%)», — сказано в сообщении.

При этом 6% рассказали, что планируют большей частью ходить в гости, а 5% опрошенных хотят уехать на дачу или в деревню.

Всего 2% россиян рассчитывают отправиться в путешествие по России, а за границу — лишь один из ста. Среди популярных туристических направлений — Санкт-Петербург, Краснодарский край и Крым, из открытых зарубежных — Таиланд, Египет и Израиль.

Отмечается, что число работающих в новогодние каникулы было больше лишь в прошлом году — 24%. По сравнению с доковидным периодом количество путешествующих уменьшилось в 2-2,5 раза.

Ранее сообщалось, что в этом году новогодние каникулы для жителей Татарстана продлятся 10 дней.