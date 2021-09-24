Опрос: чаще всего сотрудникам Татарстана в офисах не хватает тихих зон и кофеварки

Чаще всего офисным сотрудникам не хватает тихих зон для сосредоточенной работы и мест для расслабления, некоторым же хотелось бы иметь кофеварку. Таковы результаты опроса, проведенного специалистами сервиса для поиска работы hh.ru.

Так, 27% опрошенных не хватает тихих зон для более полноценной работы, 31% респондентов считают, что нужно создать площадки для расслабления (например, для тренировок и занятий йогой).

«24% предложили бы добавить кофеварку, а 6% хотели бы, чтобы их офис был просторнее и была возможность соблюдать социальную дистанцию», — говорится в сообщении сервиса.

При этом 24% работников отметили, что пандемия не изменила их взгляд на офисное пространство.