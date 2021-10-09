Опрос: чаще всего дошкольники занимаются танцами, плаванием и подготовкой к школе

Чаще всего татарстанские родители отправляют детей на танцы — 27%, плавание — 22% и курсы подготовки к школе — 17%. Также дошкольники часто посещают единоборства — 16%, гимнастику и рисование — по 11%, говорится в исследовании SuperJob.

Кроме того, малышей нередко записывают на английский, футбол, пение и занятия с логопедом. 4% родителей рассказали, что отправили детей в кружки робототехники, а 3% — в театральные студии и на тренировки по шахматам. На лепку и хоккей пришлось по 2%.

Ситуация по школьникам от семи до 12 лет выглядит немного иначе. На первом месте здесь стоят плавание и единоборства, которыми занимаются по 19% юных татарстанцев, далее следуют иностранные языки, танцы, рисование — по 16% и музыка — 13%. По языкам занятия школьников разнообразнее, чем у малышей: помимо английского, они изучают французский, китайский и немецкий. Также родители отправляют их в робототехнические и театральные кружки, волейбольные секции, шахматы и дополнительные занятия по математике.

«У подростков от 13 до 17 лет на первое место выходят иностранные языки — в соответствующих кружках занимаются дети 13% опрошенных. О занятиях ребенка единоборствами и танцами рассказали по 12% родителей, плаванием — 11%, футболом и музыкой — по 10%», — рассказывают аналитики портала.

Еще 8% детей посещают волейбольные секции, 5% во внеурочное время занимаются в театральных студиях. На любителей шахмат, баскетбола и программирования приходится 2% детей респондентов. Также 2% родителей признались, что отправили подростков на дополнительные занятия по математике.