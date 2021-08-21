Опрос: Чаще отказываются делать прививку курящие и выпивающие люди

По итогам опроса среди 1600 жителей страны выяснилось, что антипрививочники чаще всего встречаются среди тех, кто курит и употребляет алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба SuperJob.

«Среди тех, кто не курит, вакцинированные от Covid-19 встречаются чаще, чем среди курильщиков. При этом курильщики чаще, чем некурящие, сообщают о том, что планируют сделать прививку. Не имеющие вредных привычек вакцинированы заметно чаще тех, кто позволяет себе курение и крепкие напитки. Именно среди последних больше всего антипрививочников», — сказано в сообщении.

Кроме того, специалисты сервиса по поиску работы попробовали выявить взаимосвязь Covid-статуса и политических пристрастий. Они выяснили, что антипрививочники чаще встречаются среди сторонников КПРФ.