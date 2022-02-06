Опрос: Чаще остальных на встречи выпускников ходят россияне от 45 лет и с высоким доходом

Встречи выпускников посещает каждый третий житель России. Однако больше всего их любят люди в возрасте от 45 лет и с высоким доходом. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob.

Говоря о встречах с бывшими одноклассниками, опрошенные замечали, что учились в дружных классах, поэтому их интересует жизнь остальных. Однако 36% признались, что пропускают такие мероприятия, а 31% — что подобные встречи у них ни разу не проводились.

Аналитики отметили: чем старше человек и чем выше его доход, тем больше он любит вспоминать школьные годы в компании бывших одноклассников. И если среди людей до 24 лет встречи посещают лишь 19% респондентов, то после 45 лет — в два раза больше — 41%. Такая же ситуация и с доходами: при зарплате менее 30 тыс. рублей одноклассников хотят увидеть 20% опрошенных, от 80 тыс. — 43%.

«Почему каждый третий россиянин пропускает встречи выпускников? Чаще всего из-за переезда: по этой причине не являются на мероприятия 30% респондентов», — говорится в исследовании.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. совершеннолетних жителей РФ из разных регионов страны.