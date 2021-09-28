Опрос: большинство жителей Казани не боятся новой волны коронавируса

Большинство жителей столицы Татарстана не боятся очередной волны коронавирусной инфекции. Таковы данные опроса, опубликованного Superjob.ru.

«6 из 10 казанцев, или 63% респондентов вовсе не боятся четвертой волны коронавирусной инфекции. Треть опрошенных немного боится такой угрозы здоровью. Еще 6% участников исследования сообщили, что их не страшит всплеск заболеваемости», — сказано в сообщении.

В целом по итогам опроса выяснилось, что четвертой волны коронавируса боится каждый третий россиянин.

Мужчины не боятся всплеска заболеваемости чаще, чем женщины. Вирус не пугает молодых людей в возрасте до 34 лет, а также россиян с доходом от 80 тыс. руб. в месяц. Больше всего тех, кого четвертая волна коронавируса не пугает совсем, среди антипрививочников. При этом надвигающаяся осенняя волна заболеваемости москвичей пугает больше, чем жителей Санкт-Петербурга.