Опрос: большинство татарстанцев готовы заменить новогодний корпоратив на премию

Если бы у татарстанцев была возможность выбора, то 72% опрошенных предпочли бы заменить новогодний корпоратив денежной премией, а праздник выбрали бы лишь 20%. Таковы данные предпраздничного исследования, проведенного аналитиками сервиса HeadHunter.

Чаще других предпочтение деньгам отдают представители профессиональных сфер «производство, сельское хозяйство», «начало карьеры, студенты» и «административный персонал». «Всегда посещают корпоративы 40% работников региона, 35% присоединяются к празднику лишь изредка, а 25% и вовсе их игнорируют», — отмечают аналитики.

Любители вечеринок с коллегами преобладают среди HR-специалистов, представителей сферы искусства и масс-медиа и банковских служащих. Отказываются от посещения праздничных посиделок с коллегами чаще других начинающие специалисты, строители и специалисты по добыче сырья.

Чем старше респондент, тем больше вероятность того, что он хотя бы изредка бывает на корпоративах. Однако в целом мужчины чаще женщин пропускают такие мероприятия.