Опрос: большинство россиян согласно на ревакцинацию от Covid-19

Большинство привитых от Covid-19 россиян готовы последовать примеру Президента РФ Владимира Путина и пройти ревакцинацию. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Superjob.ru.

«Участниками опроса стали экономически активные граждане, сделавшие прививку от коронавируса. 47% процентов опрошенных россиян однозначно готовы ревакцинироваться, еще 33% — скорее готовы. Скорее не готовы прививаться второй раз 14% респондентов, еще 6% однозначно не готовы к ревакцинации», — сказано в сообщении.

Интересно, что готовых к ревакцинации среди мужчин больше, чем среди женщин. Россияне в возрасте от 35 до 44 лет продемонстрировали уверенную готовность привиться повторно чаще более молодых и более зрелых сограждан. По сравнению с аналогичным исследованием, проведенным в июне 2021 года, число однозначно готовых пройти ревакцинацию россиян выросло с 43% до 47%.