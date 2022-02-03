Опрос: большинство россиян не следят за жизнью руководителей в соцсетях

Большинство россиян не общаются со своими руководителями в нерабочее время и не подписаны на их аккаунты в соцсетях. Таковы результаты опроса SuperJob.ru, проведенного среди 1,6 тыс. респондентов.

«Как выяснилось, 58% россиян не общаются со своим непосредственными руководителями в нерабочее время. При этом 51% и не хочет этого, ссылаясь на усталость от ежедневной коммуникации с шефом», — сказано в сообщении.

Чаще других поддерживают контакты с начальниками в нерабочее время россияне моложе 34 лет и люди с доходом от 80 тыс. рублей. Тех, кто не общается с руководителем после работы и не хочет этого, больше всего среди опрошенных с доходом менее 50 тыс. рублей, старше 45 лет и женщин.

Один из вариантов общения с начальником — это коммуникация в соцсетях, но при этом на страницу руководителя подписаны только 13% россиян. Восемь из 10 опрошенных не следят за публикациями начальника и не хотят этого, только 6% были бы не против взаимодействия в Сети. Интересно, что наблюдают за руководителями через соцсети чаще работники в возрасте до 34 лет.